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Блицкриг удался. Ньюкасл – Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча
Поединок был де-факто завершен еще в первом тайме.
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча чемпионата Англии между "Ньюкаслом" и "Ливерпулем". “Сороки” подходили к этому поединку с девятиочковым преимуществом над мерсисайдцами, однако уже на 17-й минуте уступали в счете 0:2. Кстати, для обеих голов гостей применялась проверка легитимности с помощью VAR.
Впоследствии еще и голкипер "Ньюкасла" Поуп ужасно сыграл за пределами своей штрафной и был удален. Команды после этого все равно атаковали в обе стороны, но забить не смогли.
"Ньюкасл" – "Ливерпуль" 0:2
Голы: Нуньес 10, Салах 17
Удаление: Поуп 22 (прямая красная)
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