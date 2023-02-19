Блицкриг удался. Ньюкасл – Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча чемпионата Англии между "Ньюкаслом" и "Ливерпулем". “Сороки” подходили к этому поединку с девятиочковым преимуществом над мерсисайдцами, однако уже на 17-й минуте уступали в счете 0:2. Кстати, для обеих голов гостей применялась проверка легитимности с помощью VAR.

Впоследствии еще и голкипер "Ньюкасла" Поуп ужасно сыграл за пределами своей штрафной и был удален. Команды после этого все равно атаковали в обе стороны, но забить не смогли.

"Ньюкасл" – "Ливерпуль" 0:2

Голы: Нуньес 10, Салах 17

Удаление: Поуп 22 (прямая красная)