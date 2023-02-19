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Почеттино может вернуться в Тоттенхэм или возглавить мадридский клуб

Англия
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Наставник снова близок к возвращению к работе

Почеттино может вернуться в Тоттенхэм или возглавить мадридский клуб

Фейсбук Тоттенгема/Автор невідомий

Новина українською

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино вскоре может снова оказаться в "Тоттенхэме". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

"Шпоры" рассматривают его как преемника Антонио Конте. Итальянец собирается покинуть клуб в конце этого сезона – тогда у него завершается двухлетний контракт с лондонским клубом.

Кроме этого, у Почеттино есть еще один вариант. Мадридский "Атлетико" подыскивает тренера на случай, если Диего Симеоне все-таки покинет команду. Аргентинец является кандидатом на пост наставника "матрасников" в компании с Луисом Энрике и Марселино.

Напомним, что "Тоттенхэм" под руководством Маурисио провел почти 300 матчей в период 2014-2019 годов. После работы в Лондоне Почеттино тренировал еще ПСЖ, однако оттуда тоже был уволен.

Отметим, что "шпоры" занимают пятое место в АПЛ с 39 зачетными баллами за 23 матча, а "Атлетико" идет на четвертой позиции Ла Лиги с 38 очками за 21 тур.

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В статье: Маурисио Почеттино Тоттенхэм (Лондон) Николо Скира
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Источник:
Nicolo Schira

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