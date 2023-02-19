Соломон: Я хочу, чтобы война закончилась. Желаю всего лучшего Шахтеру и Украине

Вингера "Фулгема" Манор Соломон после победы над "Брайтоном" в матче 24-го тура АПЛ поделился мыслями о российской агрессии против Украины.

"У меня есть много друзей в Украине. Я знаю, что сейчас ситуация намного лучше, но я знаю, что ситуация все еще плохая. Я хочу, чтобы это закончилось, я хочу, чтобы мои товарищи по команде были хорошо и чувствовали себя в безопасности. Желаю всего лучшего "Шахтеру" и Украине", - рассказал израильский игрок.