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Соломон: Я хочу, чтобы война закончилась. Желаю всего лучшего Шахтеру и Украине

Англия
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Манор высказался после победного гола в ворота "Брайтона"

Соломон: Я хочу, чтобы война закончилась. Желаю всего лучшего Шахтеру и Украине

Фото: Getty Images

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Вингера "Фулгема" Манор Соломон после победы над "Брайтоном" в матче 24-го тура АПЛ поделился мыслями о российской агрессии против Украины.

"У меня есть много друзей в Украине. Я знаю, что сейчас ситуация намного лучше, но я знаю, что ситуация все еще плохая. Я хочу, чтобы это закончилось, я хочу, чтобы мои товарищи по команде были хорошо и чувствовали себя в безопасности. Желаю всего лучшего "Шахтеру" и Украине", - рассказал израильский игрок.

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Напомним, права на 23-летнего футболиста принадлежат донецкому "Шахтеру", а за "дачников" Манор выступает на правах аренды.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Манор Соломон Брайтон
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Источник:
BBC

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