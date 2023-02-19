Чудо-гол капитана приносит важные три очка. Видеообзор победы Эвертона над Лидсом

“Эвертон” побеждает во втором домашнем матче подряд под руководством Шона Дайча. Благодаря уверенной игре защитников, в том числе и Виталия Миколенко, “ирискам” удалось сделать очередной клиншит, а единственный гол в ворота “Лидса” забил 34-летний Шеймус Коулмэн. Капитан “Эвертона” точно пробил с острого угла, заметив, что вратарь “Лидса” Мелье немного вышел из ворот.

Чемпионат Англии, 24-й тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Лидс” 1:0

Гол: Коулмен 64