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Чудо-гол капитана приносит важные три очка. Видеообзор победы Эвертона над Лидсом

Англия
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Видео гола красивого гола Шеймуса Коулмэна

Чудо-гол капитана приносит важные три очка. Видеообзор победы Эвертона над Лидсом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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“Эвертон” побеждает во втором домашнем матче подряд под руководством Шона Дайча. Благодаря уверенной игре защитников, в том числе и Виталия Миколенко, “ирискам” удалось сделать очередной клиншит, а единственный гол в ворота “Лидса” забил 34-летний Шеймус Коулмэн. Капитан “Эвертона” точно пробил с острого угла, заметив, что вратарь “Лидса” Мелье немного вышел из ворот.

Чемпионат Англии, 24-й тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Лидс” 1:0

Гол: Коулмен 64

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В статье: Английская Премьер-лига видео Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Шеймус Коулман видеоповторы Лидс Юнайтед Виталий Миколенко
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