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Чудо-гол капитана приносит важные три очка. Видеообзор победы Эвертона над Лидсом
Видео гола красивого гола Шеймуса Коулмэна
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Эвертон” побеждает во втором домашнем матче подряд под руководством Шона Дайча. Благодаря уверенной игре защитников, в том числе и Виталия Миколенко, “ирискам” удалось сделать очередной клиншит, а единственный гол в ворота “Лидса” забил 34-летний Шеймус Коулмэн. Капитан “Эвертона” точно пробил с острого угла, заметив, что вратарь “Лидса” Мелье немного вышел из ворот.
Чемпионат Англии, 24-й тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
Гол: Коулмен 64
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