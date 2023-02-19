  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Крис Вуд шокирует горожан. Ноттингем Форест - Ман Сити 1:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Крис Вуд шокирует горожан. Ноттингем Форест - Ман Сити 1:1. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Неожиданная потеря очков от чемпиона 

Крис Вуд шокирует горожан. Ноттингем Форест - Ман Сити 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Манчестер Сити” наиграл на несколько голов в матче против “Манчестер Сити”, но смог поразить ворота соперника всего один раз – красиво пробил дальним ударом Бернарду Силва. У “Фореста” практически не было моментов, пока на 84-й минуте Крис Вуд не открылся на передачу Моргана Гиббз-Уайта. 1:1! “Сити” вновь уступил первое место “Арсеналу”.

Чемпионат Англии, 24-й тур. Уэст-Бриджфорд, “Сити-Граунд”

“Ноттингем Форест” – “Манчестер Сити” 1:1

Голы: Вуд 84 – Силва 41

По теме
yellow-arrow
Поттер о критике от фанатов: Я уверен, что найдутся люди, которые сочтут, что проблема во мне
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.02.23
yellow-arrow
Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига видео Ноттингем Форест АПЛ Манчестер Сити видеоповторы Бернарду Силва Крис Вуд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде