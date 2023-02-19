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Крис Вуд шокирует горожан. Ноттингем Форест - Ман Сити 1:1. Обзор матча и видео голов
Неожиданная потеря очков от чемпиона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Сити” наиграл на несколько голов в матче против “Манчестер Сити”, но смог поразить ворота соперника всего один раз – красиво пробил дальним ударом Бернарду Силва. У “Фореста” практически не было моментов, пока на 84-й минуте Крис Вуд не открылся на передачу Моргана Гиббз-Уайта. 1:1! “Сити” вновь уступил первое место “Арсеналу”.
Чемпионат Англии, 24-й тур. Уэст-Бриджфорд, “Сити-Граунд”
Голы: Вуд 84 – Силва 41
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