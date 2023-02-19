  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Поттер о критике от фанатов: Я уверен, что найдутся люди, которые сочтут, что проблема во мне
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поттер о критике от фанатов: Я уверен, что найдутся люди, которые сочтут, что проблема во мне

Англия
(1 голосов)

Но коуч "синих" уважает мнение других

Поттер о критике от фанатов: Я уверен, что найдутся люди, которые сочтут, что проблема во мне

фото - Getty Images

Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал реакцию фанатов клуба на домашнее поражение от аутсайдера АПЛ "Саутгемптона" в рамках 24-го тура.

"После домашнего поражения со счетом 0:1 любая критика, которую вы получаете, понятна. Я думаю, что у нас был трудный период, и я думаю, что у нас было много проблем с точки зрения интеграции молодых игроков в Премьер-лигу.

Я уверен, что найдутся люди, которые сочтут, что проблема во мне. Я не думаю, что они правы, но я не настолько высокомерен, чтобы говорить, что их мнение ничего не стоит.

Читайте такжеЧелси не собирается увольнять Поттера - источник

Моя работа состоит в том, чтобы помочь команде, чтобы продолжать работать. Нам пришлось внести некоторые изменения сегодня, и правда в том, что мы шагнули назад в своей игре в первом тайме. Реакция во втором тайме была хорошей, но этого недостаточно", – поделился коуч "пенсионеров".

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.02.23
yellow-arrow
Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО
yellow-arrow
Крис Вуд шокирует горожан. Ноттингем Форест - Ман Сити 1:1. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) "Саутгемптон" Грэм Поттер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football London

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде