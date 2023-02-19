Поттер о критике от фанатов: Я уверен, что найдутся люди, которые сочтут, что проблема во мне

Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал реакцию фанатов клуба на домашнее поражение от аутсайдера АПЛ "Саутгемптона" в рамках 24-го тура.

"После домашнего поражения со счетом 0:1 любая критика, которую вы получаете, понятна. Я думаю, что у нас был трудный период, и я думаю, что у нас было много проблем с точки зрения интеграции молодых игроков в Премьер-лигу.

Я уверен, что найдутся люди, которые сочтут, что проблема во мне. Я не думаю, что они правы, но я не настолько высокомерен, чтобы говорить, что их мнение ничего не стоит.