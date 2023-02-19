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Поттер о критике от фанатов: Я уверен, что найдутся люди, которые сочтут, что проблема во мне
Но коуч "синих" уважает мнение других
фото - Getty Images
Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал реакцию фанатов клуба на
"После домашнего поражения со счетом 0:1 любая критика, которую вы получаете, понятна. Я думаю, что у нас был трудный период, и я думаю, что у нас было много проблем с точки зрения интеграции молодых игроков в Премьер-лигу.
Я уверен, что найдутся люди, которые сочтут, что проблема во мне. Я не думаю, что они правы, но я не настолько высокомерен, чтобы говорить, что их мнение ничего не стоит.
Моя работа состоит в том, чтобы помочь команде, чтобы продолжать работать. Нам пришлось внести некоторые изменения сегодня, и правда в том, что мы шагнули назад в своей игре в первом тайме. Реакция во втором тайме была хорошей, но этого недостаточно", – поделился коуч "пенсионеров".
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