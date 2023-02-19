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Рашфорд проводит самый результативный сезон в своей карьере. У форварда 16 голов в 17 матчах
Маркус раскрылся после ухода Роналду в Аль-Наср
Фото: twitter.com/ManUtd
"Манчестер Юнайтед"
Знаковым данный матч стал для английского форварда "красных дьяволов" Маркуса Рашфорда, который оформил дубль в ворота "Лестера", забив 23-ый и 24-ый голы в нынешнем сезоне.
Достигнув данной отметки, англичанин побил свой личный рекорд результативности за один сезон. С момента окончания ЧМ-2022 у Рашфорда 16 голов в 17 матчах.
Интересно, что Маркус Рашфорд забил уже 17 голов на "Олд Траффорд" - это лучший результат в «Манчестер Юнайтед» с сезона-2011/2012, когда Уэйн Руни забил 19.
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