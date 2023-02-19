Гвардиола: После таких матчей, как вчера, лучше ничего не говорить, а идти домой и хорошо выспаться

Тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о превосходстве своей команды над "Ноттингем Форест" после вчерашней ничьей (1:1):

"Все игры в данном соревновании — это вопрос подготовки, чтобы быть готовыми к самому матчу и своему сопернику. У нас были такие же шансы, и, к сожалению, мы потеряли очки.

Когда мы проиграли "Брентфорду" дома, я сказал своим игрокам: "Брентфорд" победил заслуженно". Но в игре с "Ноттингем Форест" мы были намного, намного лучше соперника. Возможно, мой коллега не согласится, но это правда, и нам нужно было реализовать свои моменты. Если мы этого не делаем, мы всегда должны винить себя.

Что сказал своим игрокам после матча? После таких игр лучше ничего не говорить, идти домой, хорошо выспаться, а на следующий день думать о других матчах", - сказал тренер.