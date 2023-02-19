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Тен Хаг: Мы не думаем о гонке за титул. Не время заглядывать далеко вперёд

Англия
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Тренер считает, что нужно сосредоточиться на текущих проблемах

Тен Хаг: Мы не думаем о гонке за титул. Не время заглядывать далеко вперёд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг ответил на вопрос, участвует ли его команда в гонке за титул, а также поделился ожиданиями об ответном матче с "Барселоной" в 1/16 финала Лиги Европы, который состоится в четверг, 23 февраля.

"Мы не думаем о гонке за титул. Мы должны быть лучшей версией самих себя, и это то, ради чего мы должны работать. У нас февраль, не время заглядывать далеко вперёд.

Мы думаем о следующей игре, так как в четверг нас ждёт очень важная игра с "Барселоной". Мы должны бороться, а наши болельщики должны превратить "Олд Траффорд" в крепость. Наш план на игру должен быть правильным, чтобы мы смогли добиться результата", - сказал тренер.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
The Telegraph

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