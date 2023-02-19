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АПЛ. Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0. Шпоры поднимаются в топ-4
Хаммерс остаются в зоне вылета после поражения Тоттенхэму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 24-й тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” – “Вест Хэм” 2:0
Голы: Эмерсон 56, Сон 72
“Тоттенхэм”: Форстер – Лангле (Перишич 78), Дайер, Ромеро – Дэвис, Скипп (Сарр 89), Хейбьерг, Эмерсон – Ришарлисон (Сон 68), Кулушевски (Моура 89) – Кейн
“Вест Хэм”: Фабианский – Керер, Огбонна (Джонсон 81), Агер – Цоуфал, Соучек, Райс, Эмерсон (Форнальс 82) – Даунз (Бенрахма 72), Боуэн – Антонио (Ингз 72)
Предупреждения: Скипп 9, Перишич 90+3 – Антонио 62
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