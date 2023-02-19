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Скоро увидимся на поле, - Аспиликуэта сообщил об улучшении состояния после травмы
Испанец скоро сможет возобновить выступления за команду
Фото: https://twitter.com/ChelseaFC
Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта поблагодарил за поддержку после травмы в матче 24-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (0:1).
"Привет всем! Спасибо всем за вашу любовь и сообщение поддержки! Мы с моей семьей хотели бы поблагодарить всех, кто заботился обо мне после вчерашнего инцидента.
От медицинской команды "Челси" до партнеров по команде и соперников, госпиталя, всех работников клуба и врачей: большая благодарность от всего сердца. Теперь пора восстанавливаться, и мы скоро увидимся на поле!" - написал Асипиликуэта в Твиттере.
Напомним, вчера во время матча с "Саутгемптоном" Аспиликуэта получил серьезную травму, столкнувшись с нападающим. Его вынесли с поля на носилках.
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