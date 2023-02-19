Скоро увидимся на поле, - Аспиликуэта сообщил об улучшении состояния после травмы

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта поблагодарил за поддержку после травмы в матче 24-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (0:1).

"Привет всем! Спасибо всем за вашу любовь и сообщение поддержки! Мы с моей семьей хотели бы поблагодарить всех, кто заботился обо мне после вчерашнего инцидента.

От медицинской команды "Челси" до партнеров по команде и соперников, госпиталя, всех работников клуба и врачей: большая благодарность от всего сердца. Теперь пора восстанавливаться, и мы скоро увидимся на поле!" - написал Асипиликуэта в Твиттере.