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Конопля: В команде уже есть тот, кто может заменить Мудрика

Англия
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Защитник "горняков" не уточнил, о ком идет речь

Конопля: В команде уже есть тот, кто может заменить Мудрика

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля рассказал, как команда восприняла уход Михаила Мудрика и Сергея Кривцова:

"Не только я, но и вся команда восприняла это немного болезненно. Мы готовились к тому, что именно Михаил уйдет, но что пойдет Сергей мы не ожидали. Думали, что может он еще полгода будет нас развлекать, помогать прогрессировать нам, молодым парням .

Сейчас мы адаптируемся играть без них, больше без Михаила, потому что многое проходило именно через него в первой части чемпионата, но он не является незаменимым. У нас уже есть решение, кто может его заменить на этой позиции", - сказал Конопля.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Ефим Конопля
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