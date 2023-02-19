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Лидер Вест Хэма - о Мудрике: Я никогда не видел, чтобы люди бегали так быстро
В Англии хвалят украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Майкл Антонио поделился ожиданиями от перспектив украинского полузащитника Михаила Мудрика в АПЛ, заявив, что еще не видел столь быстрых футболистов:
"Мудрик очень крутой. Этот парень быстрый. Ух, какой он быстрый. Я никогда не видел, чтобы люди бегали так быстро, как этот парень", - приводит слова Антонио из "Подкаста футболиста" Football.London
Михаил Мудрик провёл за "Челси" пять игр во всех турнирах, из которых четыре выпали на Премьер-лигу и одна на Лигу чемпионов. Во всех этих матчах 22-летний украинец не отметился результативными действиями.
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