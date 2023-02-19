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Лидер Вест Хэма - о Мудрике: Я никогда не видел, чтобы люди бегали так быстро

Англия
(1 голосов)

В Англии хвалят украинца

Лидер Вест Хэма - о Мудрике: Я никогда не видел, чтобы люди бегали так быстро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Майкл Антонио поделился ожиданиями от перспектив украинского полузащитника Михаила Мудрика в АПЛ, заявив, что еще не видел столь быстрых футболистов:

"Мудрик очень крутой. Этот парень быстрый. Ух, какой он быстрый. Я никогда не видел, чтобы люди бегали так быстро, как этот парень", - приводит слова Антонио из "Подкаста футболиста" Football.London

Михаил Мудрик провёл за "Челси" пять игр во всех турнирах, из которых четыре выпали на Премьер-лигу и одна на Лигу чемпионов. Во всех этих матчах 22-летний украинец не отметился результативными действиями.

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В статье: Майкл Антонио Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.02.2023 в 22:42
Толку з цього? Якщо від нього відскакує м'яч, як від поліна..))
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