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Рамздейл - о Зинченко: Он великолепно играет, его страсть хорошо заметна
Похвала для украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский голкипер лондонского "Арсенала" Эрон Рамздейл высказался о роли в команде украинского футболиста Александра Зинченко, заявив, что украинец является очень важным игроком для клуба:
"Благодаря ему у команды появляется новое игровое измерение. Он позволяет нам играть так, как мы хотим. Он уже был чемпионом. Он выиграл четыре из пяти возможных титулов и знает, что необходимо для победы. Он великолепно играет, его страсть хорошо заметна. Он с нами лишь пару месяцев, но уже стал важной частью команды", - сказал Рамздейл в интервью Metro.
Напомним, Александр Зинченко
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