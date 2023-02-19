Рамздейл - о Зинченко: Он великолепно играет, его страсть хорошо заметна

Английский голкипер лондонского "Арсенала" Эрон Рамздейл высказался о роли в команде украинского футболиста Александра Зинченко, заявив, что украинец является очень важным игроком для клуба:

"Благодаря ему у команды появляется новое игровое измерение. Он позволяет нам играть так, как мы хотим. Он уже был чемпионом. Он выиграл четыре из пяти возможных титулов и знает, что необходимо для победы. Он великолепно играет, его страсть хорошо заметна. Он с нами лишь пару месяцев, но уже стал важной частью команды", - сказал Рамздейл в интервью Metro.