Ассистент Конте: Антонио вернется к Милану или Вулверхэмптону

Ассистент главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте Кристиан Стеллини на пресс-конференции после победного матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма" (2:0) постарался оценить сроки возвращения своего босса из Италии, где тот продолжает восстановление после операции по удалению желчного пузыря. А также состояние команды в его отсутствие. Его слова привели Football Italia и Sky Sports:

"Я не ожидаю Антонио к матчу против "Челси", но ожидаю его через неделю после этого. К матчу против "Вулверхэмптона" или "Милана". У нас также есть игра в Кубке, так что, возможно, еще немного раньше. Но не к "Челси". Хотя точно мы не знаем, потому что если Антонио хорошо себя чувствует и способен противостоять стрессу на работе без болей или странных ощущений, он вернется".

"Антонио восстанавливается и немного раздражен, поскольку не может быть с нами. Но физически он в хорошем состоянии. Мы понимаем, что он должен полностью опомниться от операции и для этого нужно время. Мы не знаем, в чем причина боли, которую он почувствовал в матче против "Милана". Стресса или слишком малого времени, прошедшего после операции? Поскольку жизнь футболом со страстью Антонио, возможно, принесла больше боли".

"Он понимает, что вернулся слишком рано".

Также Стеллини оценил свой стопроцентный результат во главе "Тоттенхэма" в отсутствие Конте: "Нет, Антонио командует, не я. Я только исполняю его проект. Мое ощущение - не наслаждаться этим, а быть ответственным. Я чувствую давление. Но я хочу сказать ясно: я не один. Мы вместе, организовываем все вместе со штабом. И игроки сейчас более сфокусированны и ответственны, именно потому что Антонио не здесь. Я вижу все это в их глазах".

Следует отметить, что первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Милана" состоялся 14-го февраля, и после него Конте принял решение остаться в Италии для полной реабилитации. С "Челси" же "Тоттенхэм" должен играть 26-го февраля, с "Шеффилд Юнайтед" в Кубке - первого марта, с "Вулверхэмптоном" - четвертого марта, а с "Миланом" - восьмого.