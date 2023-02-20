Челси и Маунт приостановили переговоры о продлении контракта

Переговоры между "Челси" и полузащитником Мейсоном Маунтом по продлению сотрудничества приостановлены, сообщает The Athletic.

24-летний хавбек сборной Англии уже отклонил несколько предложений прошлым летом и осенью. В настоящее время переговоры с Маунтом остановлены. Ожидаются, что до лета они не возобновятся.

В летнее межсезонье лондонцы вновь попытаются договориться о новом контракте с Маунтом. Если это не удастся, то руководство "синих" рассмотрят его продажу, чтобы не потерять его бесплатно летом 2024 года.

Отмечается, что сейчас английский клуб намерен сосредоточиться на футбольных целях.

Маунт является воспитанником академии "Челси". В нынешнем сезоне игрок принял участие в 31 матче за клуб во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть голевых передач.