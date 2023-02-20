"Я не глупый". Поттер встал на защиту Мудрика и еще 2 новичков Челси

Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал неудачные выступления своих подопечных.

"Я не глуп и не наивен. Моя работа состоит в том, чтобы идти вперед, помогать команде, поддерживать ее в трудный период, воспринимать критику. Я могу 5 минут рассказывать о причинах слабых результатов, но также знаю, что мы должны играть лучше.

Нельзя проигрывать 0:1 дома, поэтому любая критика в мой адрес справедлива. Мы вложились в нескольких молодых игроков. Энцо, Мудрик и Мадуэке сыграли не так много матчей, они привыкают к АПЛ. Также у нас до сих пор очень много травмированных.

Это правда, но это не то, что люди хотят после поражения. Я знаю свой уровень и чего добился в своей карьере. Нужно быть открытым к критике, я всегда таким был", — цитирует Поттера Mirror.