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Футболисты АПЛ выйдут на матчи 25-го тура чемпионата с сине-желтыми повязками
Жест поддержки
Getty Images / Global Images Ukraine
Все игроки Английской Премьер-лиги выйдут с сине-желтыми повязками на матчи 25-го тура чемпионата, как сообщает издание The Athletic. Этот жест мы увидим на следующих выходных, через год после того, как российские войска вторглись в Украину 24 февраля 2022-го.
Менеджеры команд будут носить значки, созданные украинскими детьми. Тур в Англии начнется именно 24 февраля, в пятницу, игрой "Фулхэм" – "Вулверхэмптон".
Премьер-лига пожертвовала 1 миллион фунтов стерлингов в поддержку Украины в марте прошлого года и приостановила соглашение с российским трансляционным партнером Rambler (Okko Sport).
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