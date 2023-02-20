Футболисты АПЛ выйдут на матчи 25-го тура чемпионата с сине-желтыми повязками

Все игроки Английской Премьер-лиги выйдут с сине-желтыми повязками на матчи 25-го тура чемпионата, как сообщает издание The Athletic. Этот жест мы увидим на следующих выходных, через год после того, как российские войска вторглись в Украину 24 февраля 2022-го.

Менеджеры команд будут носить значки, созданные украинскими детьми. Тур в Англии начнется именно 24 февраля, в пятницу, игрой "Фулхэм" – "Вулверхэмптон".

Премьер-лига пожертвовала 1 миллион фунтов стерлингов в поддержку Украины в марте прошлого года и приостановила соглашение с российским трансляционным партнером Rambler (Okko Sport).