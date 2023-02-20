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Манчестер Юнайтед был близок к подписанию контракта с Влаховичем в январе
"Реал" только присматривается
Фото: @juventusfc
"Манчестер Юнайтед" почти подписал контракт с нападающим "Ювентуса" Душаном Влаховичем в зимнее трансферное окно. "Старая синьора" требовала за серба 100-120 миллионов евро, но агент прекратил переговоры с "манкунианцами" и сделка сорвалась.
За ситуацией также внимательно следил и продолжает следить мадридский "Реал". В клубе не предпринимали попыток оформить переход зимой, но уверены, что у них будет шанс подписать игрока летом.
Всё упрощает также то, что у "Ювентуса" сейчас финансовые проблемы, клуб не выйдет в Лигу чемпионов и ему нужны деньги.
В "Мадриде" считают, что нападающий может приблизиться по уровню к Эрлингу Холанду и Килиану Мбаппе. При этом Бензема не молодеет и пропустил значительную часть текущего сезона из-за травм.
Ранее сообщалось, что Анчелотти хотел бы, чтобы "Реал" подписал ещё одного нападающего будущим летом.
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