Манчестер Юнайтед был близок к подписанию контракта с Влаховичем в январе

"Манчестер Юнайтед" почти подписал контракт с нападающим "Ювентуса" Душаном Влаховичем в зимнее трансферное окно. "Старая синьора" требовала за серба 100-120 миллионов евро, но агент прекратил переговоры с "манкунианцами" и сделка сорвалась.

За ситуацией также внимательно следил и продолжает следить мадридский "Реал". В клубе не предпринимали попыток оформить переход зимой, но уверены, что у них будет шанс подписать игрока летом.

Всё упрощает также то, что у "Ювентуса" сейчас финансовые проблемы, клуб не выйдет в Лигу чемпионов и ему нужны деньги.

В "Мадриде" считают, что нападающий может приблизиться по уровню к Эрлингу Холанду и Килиану Мбаппе. При этом Бензема не молодеет и пропустил значительную часть текущего сезона из-за травм.

Ранее сообщалось, что Анчелотти хотел бы, чтобы "Реал" подписал ещё одного нападающего будущим летом.