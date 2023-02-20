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Владелец Ливерпуля заявил, что не планирует продавать клуб: Общаемся с инвесторами, но это не будет продажа
Плохие новости для инвесторов с Ближнего Востока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Владелец "Ливерпуля" Джон Генри не собирается продавать клуб. "Продали мы что-то за последние 20 с лишним лет"?, – приводит его слова Daily Mail.
– Я знаю, что было много разговоров и цитат о LFC ("Ливерпуле"), но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали текущий процесс.
Мы навсегда останемся в Англии? Нет. Мы продаем "Ливерпуль"? Нет. Общаемся ли мы с инвесторами о "Ливерпуле"? Да. Это к чему-то приведет? Думаю да, но это не будет продажа. Продали ли мы что-нибудь за последние 20 с лишним лет?, – сказал Джон Генри.
Владелец подчеркивает, что их идея заключается в поиске третьей стороны, которая бы инвестировала в клуб и помогла вложиться в команду.
Осенью появилась информация, что Fenway Sports Group (FSG), которая владеет клубом с 2010-го, выставила его на продажу.
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