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Владелец Ливерпуля заявил, что не планирует продавать клуб: Общаемся с инвесторами, но это не будет продажа

Англия
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Плохие новости для инвесторов с Ближнего Востока

Владелец Ливерпуля заявил, что не планирует продавать клуб: Общаемся с инвесторами, но это не будет продажа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Владелец "Ливерпуля" Джон Генри не собирается продавать клуб. "Продали мы что-то за последние 20 с лишним лет"?, – приводит его слова Daily Mail.

– Я знаю, что было много разговоров и цитат о LFC ("Ливерпуле"), но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали текущий процесс.

Мы навсегда останемся в Англии? Нет. Мы продаем "Ливерпуль"? Нет. Общаемся ли мы с инвесторами о "Ливерпуле"? Да. Это к чему-то приведет? Думаю да, но это не будет продажа. Продали ли мы что-нибудь за последние 20 с лишним лет?, – сказал Джон Генри.

Владелец подчеркивает, что их идея заключается в поиске третьей стороны, которая бы инвестировала в клуб и помогла вложиться в команду.

Осенью появилась информация, что Fenway Sports Group (FSG), которая владеет клубом с 2010-го, выставила его на продажу.

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В статье: Ливерпуль
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Источник:
dailymail.co.uk

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