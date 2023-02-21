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Одноклубник Зинченко продлил контракт с Арсеналом

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Нужен Артете в полузащите

Одноклубник Зинченко продлил контракт с Арсеналом

Arsenal

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Египетский исполнитель лондонского "Арсенала" Мохаммед Эль-Ненни продлил трудовое соглашение с "канонирами", об этом сообщает пресс-служба "пушкарей". Новый контракт между столичным клубом и игроком действует до июня 2024 года.

"В моем путешествии начинается новая глава. Я только что подписал новый контракт. "Арсенал" для меня не просто клуб, в который я перешел 7 лет назад, что делает меня старожилом №1. "Арсенал" – это дом, семья, счастье, рост и амбиции", – отметил Мо.

Эль-Ненни провел 155 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее Эль-Ненни защищал цвета египетского "Мокавлуна", швейцарского "Базеля" и турецкого "Бешикташа". С 2011-го года Мохаммеда вызывают в сборную Египта.

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В статье: Арсенал (Лондон) Мохамед Эль-Ненни
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Источник:
Arsenal

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