Одноклубник Зинченко продлил контракт с Арсеналом

Египетский исполнитель лондонского "Арсенала" Мохаммед Эль-Ненни продлил трудовое соглашение с "канонирами", об этом сообщает пресс-служба "пушкарей". Новый контракт между столичным клубом и игроком действует до июня 2024 года.

A new chapter begins in my journey with Arsenal. I just signed a new contract ???? Arsenal for me isn’t just a club I joined 7 years ago, which makes me the longest serving player currently ☺️ Arsenal is home, family, happiness, growth, and ambition. My Arsenal family, I love you♥️ pic.twitter.com/yOTw48O2xN