Одноклубник Зинченко продлил контракт с Арсеналом

Египетский исполнитель лондонского "Арсенала" Мохаммед Эль-Ненни продлил трудовое соглашение с "канонирами", об этом сообщает пресс-служба "пушкарей". Новый контракт между столичным клубом и игроком действует до июня 2024 года.

"В моем путешествии начинается новая глава. Я только что подписал новый контракт. "Арсенал" для меня не просто клуб, в который я перешел 7 лет назад, что делает меня старожилом №1. "Арсенал" – это дом, семья, счастье, рост и амбиции", – отметил Мо.

A new chapter begins in my journey with Arsenal. I just signed a new contract ???? Arsenal for me isn’t just a club I joined 7 years ago, which makes me the longest serving player currently ☺️ Arsenal is home, family, happiness, growth, and ambition. My Arsenal family, I love you♥️ pic.twitter.com/yOTw48O2xN — Mohamed ELNeny (@ElNennY) February 21, 2023

Эль-Ненни провел 155 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее Эль-Ненни защищал цвета египетского "Мокавлуна", швейцарского "Базеля" и турецкого "Бешикташа". С 2011-го года Мохаммеда вызывают в сборную Египта.