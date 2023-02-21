Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Одноклубник Зинченко продлил контракт с Арсеналом
Нужен Артете в полузащите
Arsenal
Египетский исполнитель лондонского "Арсенала" Мохаммед Эль-Ненни продлил трудовое соглашение с "канонирами", об этом сообщает пресс-служба "пушкарей". Новый контракт между столичным клубом и игроком действует до июня 2024 года.
"В моем путешествии начинается новая глава. Я только что подписал новый контракт. "Арсенал" для меня не просто клуб, в который я перешел 7 лет назад, что делает меня старожилом №1. "Арсенал" – это дом, семья, счастье, рост и амбиции", – отметил Мо.
A new chapter begins in my journey with Arsenal. I just signed a new contract ???? Arsenal for me isn’t just a club I joined 7 years ago, which makes me the longest serving player currently ☺️ Arsenal is home, family, happiness, growth, and ambition. My Arsenal family, I love you♥️ pic.twitter.com/yOTw48O2xN— Mohamed ELNeny (@ElNennY) February 21, 2023
Эль-Ненни провел 155 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.
Ранее Эль-Ненни защищал цвета египетского "Мокавлуна", швейцарского "Базеля" и турецкого "Бешикташа". С 2011-го года Мохаммеда вызывают в сборную Египта.
Популярное сейчас
- Defence Express: ВСУ получат от США редкий тип боевых машин Bradley – что они умеют?
- Круглая красивая цифра. Генштаб предоставил данные по актуальным потерям российской армии
- Экс-тренера Шахтера отправили в отставку в Италии
- Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру