Официально: Хави Грасия – новый главный тренер Лидса

"Лидс" подписал контракт с 52-летним специалистом Хави Грасией. Сообщалось, что договор будет сроком до конца сезона.

У Грасии уже есть опыт в АПЛ – он провел полтора сезона в "Уотфорде" с января 2018-го по сентябрь 2019-го, с которым сначала избежал вылета, а потом привел клуб к 11-му месту, которое до сих пор является лучшим результатом клуба в Премьер-лиге. Также клуб выходил в финал Кубка Англии в 2019-м году.

Последним местом работы Грасии был катарский клуб "Аль-Садд", который он покинул летом 2022 года. Он привёл команду к победе в чемпионате Катара. Также он тренировал "Валенсию", "Рубин", "Малагу", "Осасуну", "Альмерию", "Олимпиакос", "Кадис" и другие клубы.

Напомним, ранее сообщалось, что "Лидс" не будет приглашать нового менеджера для первой команды и будет играть с исполняющим обязанности тренера Майклом Скубалой.