Удостоился чести. Эрик тен Хаг и сэр Алекс Фергюсон встретились за ужином

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг встретился с легендой "красных дьяволов" Алексом Фергюсоном. Они были замечены в разговоре за ужином в ресторане Cibo в Уилмслоу во вторник.

I wonder what they’re talking about? pic.twitter.com/AOzzxm4pZk — PATRON ???????? (@Patron_MUFC) February 21, 2023

Возможно, именно в голландце мэтр увидел своего истинного преемника. Считается, что Фергюсон является большим поклонником Тег Хага и того, что он сделал для клуба с тех пор, как возглавил его летом.

После поражения от "Арсенала" (2:3) манкунианцы одержали шесть побед и дважды сыграли вничью. В ближайший четверг, 23 февраля они встретятся с "Барселоной" в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

Стоит заметить, что Фергюсон был на "Камп Ноу" на прошлой неделе, когда "МЮ" расписал ничью 2:2 с "каталонцами".