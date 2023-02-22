Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Удостоился чести. Эрик тен Хаг и сэр Алекс Фергюсон встретились за ужином
Перенимал опыт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг встретился с легендой "красных дьяволов" Алексом Фергюсоном. Они были замечены в разговоре за ужином в ресторане Cibo в Уилмслоу во вторник.
I wonder what they’re talking about? pic.twitter.com/AOzzxm4pZk— PATRON ???????? (@Patron_MUFC) February 21, 2023
Возможно, именно в голландце мэтр увидел своего истинного преемника. Считается, что Фергюсон является большим поклонником Тег Хага и того, что он сделал для клуба с тех пор, как возглавил его летом.
После поражения от "Арсенала" (2:3) манкунианцы одержали шесть побед и дважды сыграли вничью. В ближайший четверг, 23 февраля они встретятся с "Барселоной" в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.
Стоит заметить, что Фергюсон был на "Камп Ноу" на прошлой неделе, когда "МЮ" расписал ничью 2:2 с "каталонцами".
Популярное сейчас
- Возможный бонус для Шахтера, для Днепра-1 – история. Определяющая еврокубковая неделя для Украины в ТК
- Россияне снизили активность: наступали возле 7 населенных пунктов, авиацию не применяли
- Интер - Порту: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.02.2023
- Лидер Вест Хэма - о Мудрике: Я никогда не видел, чтобы люди бегали так быстро
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
Новости по теме
- 01:58 Прогнозы на футбол Манчестер Юнайтед – Рединг. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 28.01.2023
- 07:49 Зарубежные Как Эрик тен Хаг меняет Манчестер Юнайтед - от кризисного клуба до претендента на титул в АПЛ
- 12:41 Зарубежные Тен Хаг: Мы благодарны Фергюсону, но пришло время строить новое будущее