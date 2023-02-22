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Удостоился чести. Эрик тен Хаг и сэр Алекс Фергюсон встретились за ужином

Англия
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Перенимал опыт

Удостоился чести. Эрик тен Хаг и сэр Алекс Фергюсон встретились за ужином

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг встретился с легендой "красных дьяволов" Алексом Фергюсоном. Они были замечены в разговоре за ужином в ресторане Cibo в Уилмслоу во вторник.

Возможно, именно в голландце мэтр увидел своего истинного преемника. Считается, что Фергюсон является большим поклонником Тег Хага и того, что он сделал для клуба с тех пор, как возглавил его летом.

После поражения от "Арсенала" (2:3) манкунианцы одержали шесть побед и дважды сыграли вничью. В ближайший четверг, 23 февраля они встретятся с "Барселоной" в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

Стоит заметить, что Фергюсон был на "Камп Ноу" на прошлой неделе, когда "МЮ" расписал ничью 2:2 с "каталонцами".

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В статье: Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Mirror

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