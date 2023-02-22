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Тоттенхэм рассматривает назначение Де Дзерби на смену Конте

Англия
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"Шпор" может возглавить другой итальянский специалист

Тоттенхэм рассматривает назначение Де Дзерби на смену Конте

Фото: facebook.com/officialbhafc

Новина українською

"Тоттенхэм" рассматривает возможные варианты замены главного тренера команда Антонио Конте. Об этом сообщает Telegraph Football.

Соглашение с итальянцем истекает в конце сезона, и скорее всего, продлено не будет. "Шпоры" уже ищет его преемника.

По информации источника, одним из претендентов является 43-летний Роберто Де Дзерби, бывший наставник донецкого "Шахтера", ныне тренирующий "Брайтон". Роберто возглавил "чаек" в сентябре минувшего года. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, недавно Конте перенес операцию по удалению желчного пузыря и восстанавливается на родине.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
Telegraph Football

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