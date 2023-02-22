Сити и Арсенал хотят себе правого защитника Саутгемптона. Он не играл с апреля 2022-го

"Арсенал" и "Манчестер Сити" следят за 20-летним крайним защитником "Саутгемптона" Тино Ливраменто. Клубы уже осуществили бы транмфер, если бы не травма крестов в прошлом сезоне.

Ливраменто получил повреждение 25-го апреля 2022-го.

Теперь клубы следят за восстановлением перспективного футболиста. В контракте англичанина прописана опция выкупа в "Челси", откуда он пришел в 2021-м, но "синие" вряд ли будут возвращать футболиста, особенно учитывая трансфер Гюсто из "Лиона" этой зимой.

Тем не менее, у "Арсенала" есть альтернатива, которая, после того как Ливраменто травмировался, стала приоритетом – Иван Фреснеда из "Вльядолида". 18-летнего испанца "гуннеры" и "Дортмунд" уже пытались подписать зимой, а "Ювентус" ездил на просмотр футболиста. Футболист отказался переезжать.

Портал Transfermarkt оценивает молодого защитника в 1 миллион евро.