Теперь вы можете пожить как Роналду: Криштиану продаёт свой особняк в Манчестере за 5,5 миллионов фунтов

Криштиану Роналду выставил на продажу свой манчестерский особняк за 5,5 миллионов фунтов, сообщает Goal.com. Агент по недвижимости Джексон Стопс, который занимается его реализацией, называет жилье "шедевром современного дизайна".

Внутри крытый бассейн, современный тренажерный зал, теннисные корты, огромный кинозал, семь спален и 9 гектаров земли.

Напомним, что Роналду покинул "МЮ" после скандального интервью Пирсу Моргану. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию перед чемпионатом мира в Катаре. В январе португалец присоединился к "Аль-Насру".