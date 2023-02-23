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Теперь вы можете пожить как Роналду: Криштиану продаёт свой особняк в Манчестере за 5,5 миллионов фунтов

Англия
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Теперь вы можете пожить как Роналду: Криштиану продаёт свой особняк в Манчестере за 5,5 миллионов фунтов

Фото: https://twitter.com/AlNassrFC_EN

Новина українською

Криштиану Роналду выставил на продажу свой манчестерский особняк за 5,5 миллионов фунтов, сообщает Goal.com. Агент по недвижимости Джексон Стопс, который занимается его реализацией, называет жилье "шедевром современного дизайна".

Внутри крытый бассейн, современный тренажерный зал, теннисные корты, огромный кинозал, семь спален и 9 гектаров земли.

Напомним, что Роналду покинул "МЮ" после скандального интервью Пирсу Моргану. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию перед чемпионатом мира в Катаре. В январе португалец присоединился к "Аль-Насру".

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср Манчестер Юнайтед
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Источник:
goal.com

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