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Между Челси и Канте есть оптимизм в вопросе продления контракта
На француза было много претендентов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Есть оптимизм, что Нголо Канте все же продлит контракт с "Челси", сообщает Фабрицио Романо. Текущее соглашение француза истекает в конце сезона.
На фоне доительной неопределенности с контрактом на Канте претендовали разные клубы. Так "Аль-Наср" был готов серьезно взяться за трансфер, хоть и предметного предложения так и не последовало.
Известно, что Канте, если бы и рассматривал переход, то хотел бы остаться в столице. Так интерес к нему проявляли "Арсенал" и "Тоттенхэм". Клубы были готовы завершить сделку по 31-летнему французу по истечению контракта.
Тем не менее, приоритетом Канте всегда был "Челси". Стороны уже начали переговоры, но так и не определили продолжительность соглашения. Отмечается, что именно по этому аспекту стороны не могли прийти к согласию ранее.
Канте лечится от травмы большую часть сезона. Сообщалось, что к выступлениям за "Челси" он сможет вернутьчя в марте.
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