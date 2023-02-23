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Между Челси и Канте есть оптимизм в вопросе продления контракта

Англия
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На француза было много претендентов

Между Челси и Канте есть оптимизм в вопросе продления контракта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Есть оптимизм, что Нголо Канте все же продлит контракт с "Челси", сообщает Фабрицио Романо. Текущее соглашение француза истекает в конце сезона.

На фоне доительной неопределенности с контрактом на Канте претендовали разные клубы. Так "Аль-Наср" был готов серьезно взяться за трансфер, хоть и предметного предложения так и не последовало.

Известно, что Канте, если бы и рассматривал переход, то хотел бы остаться в столице. Так интерес к нему проявляли "Арсенал" и "Тоттенхэм". Клубы были готовы завершить сделку по 31-летнему французу по истечению контракта.

Тем не менее, приоритетом Канте всегда был "Челси". Стороны уже начали переговоры, но так и не определили продолжительность соглашения. Отмечается, что именно по этому аспекту стороны не могли прийти к согласию ранее.

Канте лечится от травмы большую часть сезона. Сообщалось, что к выступлениям за "Челси" он сможет вернутьчя в марте.

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В статье: Челси (Лондон) Нголо Канте
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