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Саудовские владельцы Ньюкасла заплатят игрокам в случае победы над МЮ в финале Кубка английской лиги в 10 раз больше официальных призовых
Это в 10 раз больше призового фонда турнира
Фото: twitter.com/NUFC/Автор - невідомий
В воскресенье, 26-го февраля, "Ньюкасл" сыграет в финале Кубка английской лиги с "Манчестер Юнайтед". За победу в турнире саудовское руководство разделит между игроками 1 миллион фунтов призовых.
Примечательно, что официальные призовые, которые получит победитель от турнира, составляют всего 100 тысяч фунтов.
Миллион разделят между игроками по формуле, которая будет включать игровые минуты и количество сыгранных матчей. Размер бонусов был обговорен с игроками перед стартом сезона. Отмечается, что переговоры по бонусам состоялись в дружественной атмосфере, а в дискуссии участвовали футболисты.
Бонусы также получит главный тренер Эдди Хау, который может приветси команду к первому трофею за 48 лет.
Отметим, что последним трофеем "Ньюкасла" является Кубок Тексако (1975). Соревнование проводилось между английскими, шотландскими и ирландскими клубами, которые не квалифицировались в еврокубки. Кубок упразднили в 1975-м и "Ньюкасл" является его последним обладателем.
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