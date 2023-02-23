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Саудовские владельцы Ньюкасла заплатят игрокам в случае победы над МЮ в финале Кубка английской лиги в 10 раз больше официальных призовых

Англия
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Это в 10 раз больше призового фонда турнира

Саудовские владельцы Ньюкасла заплатят игрокам в случае победы над МЮ в финале Кубка английской лиги в 10 раз больше официальных призовых

Фото: twitter.com/NUFC/Автор - невідомий

Новина українською

В воскресенье, 26-го февраля, "Ньюкасл" сыграет в финале Кубка английской лиги с "Манчестер Юнайтед". За победу в турнире саудовское руководство разделит между игроками 1 миллион фунтов призовых.

Примечательно, что официальные призовые, которые получит победитель от турнира, составляют всего 100 тысяч фунтов.

Миллион разделят между игроками по формуле, которая будет включать игровые минуты и количество сыгранных матчей. Размер бонусов был обговорен с игроками перед стартом сезона. Отмечается, что переговоры по бонусам состоялись в дружественной атмосфере, а в дискуссии участвовали футболисты.

Бонусы также получит главный тренер Эдди Хау, который может приветси команду к первому трофею за 48 лет.

Отметим, что последним трофеем "Ньюкасла" является Кубок Тексако (1975). Соревнование проводилось между английскими, шотландскими и ирландскими клубами, которые не квалифицировались в еврокубки. Кубок упразднили в 1975-м и "Ньюкасл" является его последним обладателем.

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В статье: Кубок английской лиги Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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Источник:
dailymail.co.uk

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