В воскресенье, 26-го февраля, "Ньюкасл" сыграет в финале Кубка английской лиги с "Манчестер Юнайтед". За победу в турнире саудовское руководство разделит между игроками 1 миллион фунтов призовых.

Примечательно, что официальные призовые, которые получит победитель от турнира, составляют всего 100 тысяч фунтов.

Миллион разделят между игроками по формуле, которая будет включать игровые минуты и количество сыгранных матчей. Размер бонусов был обговорен с игроками перед стартом сезона. Отмечается, что переговоры по бонусам состоялись в дружественной атмосфере, а в дискуссии участвовали футболисты.

Бонусы также получит главный тренер Эдди Хау, который может приветси команду к первому трофею за 48 лет.

Отметим, что последним трофеем "Ньюкасла" является Кубок Тексако (1975). Соревнование проводилось между английскими, шотландскими и ирландскими клубами, которые не квалифицировались в еврокубки. Кубок упразднили в 1975-м и "Ньюкасл" является его последним обладателем.