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Не дать клубам присоединится к Суперлиге и проверять владельцев: Английское правительство анонсировало планы на введение независимого регулятора

Англия
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Пример для других стран

Не дать клубам присоединится к Суперлиге и проверять владельцев: Английское правительство анонсировало планы на введение независимого регулятора

Фото: Bitter and Blue

Новина українською

Английское правительство хочет, чтобы у футбола в стране был независимый регулятор, который будет следить за действиями клубов. Он должен следить за топ-5 дивизионами, а также женским футболом.

Суть изменений в том, чтобы:

  • Проверять потенциальных владельцев и директоров клубов;
  • Иметь полномочия, запрещающие клубам присоединяться к отколовшимся соревнованиям, вроде Суперлиги.
  • Болельщикам предоставлено большее право голоса в защите идентичности клуба от изменений — например, имен, значков и домашних футболок.
  • Правительство также начинает пересмотр визовой системы для футболистов, приезжающих в Англию.

Ввести независимого регулятора призвал "обзор футбола" под руководством болельщиков и проведенный депутатом Трейси Краучем в ноябре 2021-го. Правительство официально одобрило предложение в апреле 2022-го.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что изменения "вернут болельщиков в сердце футбола" и "защитят богатое наследие и традиции наших любимых клубов".

Напомним, что в прошлом году Суперлига получила управляющую компанию А-22 Sports. Проект планирует жить дальше.

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В статье: АПЛ
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Источник:
theathletic.com

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