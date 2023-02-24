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Ждем Мудрика. Тоттенхэм – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 25-го тура АПЛ

Англия
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Ждем Мудрика. Тоттенхэм – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 25-го тура АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 25-го тура чемпионата Англии между двумя лондонскими командами – "Тоттенхэмом" и "Челси".

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Команда, которая ведет борьбу за ТОП-4, примет у себя дома команду, которая в текущем сезоне уже вряд ли претендует на что-то серьезное. Выйдет ли в основе Михаил Мудрик? Или же украинца стоит ждать с лавки для запасных? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 26 февраля – в 15:20 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик Трансляция Аудио онлайн стрим
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