Ждем Мудрика. Тоттенхэм – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 25-го тура АПЛ

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 25-го тура чемпионата Англии между двумя лондонскими командами – "Тоттенхэмом" и "Челси".

Команда, которая ведет борьбу за ТОП-4, примет у себя дома команду, которая в текущем сезоне уже вряд ли претендует на что-то серьезное. Выйдет ли в основе Михаил Мудрик? Или же украинца стоит ждать с лавки для запасных? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 26 февраля – в 15:20 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский