Тренер Саутгемптона избавился от приставки и.о

Рубен Сельес утвержден в должности главного тренера "Саутгемптона", говорится на официальном сайте английского клуба. Ранее он был исполняющим обязанности.

Соглашение "святых" с 39-летним испанцем рассчитано до конца нынешнего сезона. Для Сельеса это первый полноценный опыт самостоятельной работы на взрослом уровне.

К слову, под его руководством команда минимально обыграла лондонский "Челси" (1:0) в матче 24-го тура АПЛ. Напомним, 12 февраля "Саутгемптон" уволил Натана Джонса, возглавлявшего команду с ноября 2022 года.

"Саутгемптон" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

#SaintsFC can today confirm that Rubén Sellés has been appointed as Men’s First Team Manager until the end of the 2022/23 season. pic.twitter.com/kOz8IHoVUI