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Тренер Саутгемптона избавился от приставки и.о
Испанец убедил руководство клуба своей работой
Фото: Southamptonfc/ Автор - Matt Watson
Рубен Сельес утвержден в должности главного тренера "Саутгемптона", говорится на официальном сайте английского клуба. Ранее он был исполняющим обязанности.
Соглашение "святых" с 39-летним испанцем рассчитано до конца нынешнего сезона. Для Сельеса это первый полноценный опыт самостоятельной работы на взрослом уровне.
К слову, под его руководством команда минимально обыграла лондонский "Челси" (1:0) в матче 24-го тура АПЛ. Напомним, 12 февраля "Саутгемптон" уволил Натана Джонса, возглавлявшего команду с ноября 2022 года.
"Саутгемптон" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
#SaintsFC can today confirm that Rubén Sellés has been appointed as Men’s First Team Manager until the end of the 2022/23 season. pic.twitter.com/kOz8IHoVUI— Southampton FC (@SouthamptonFC) February 24, 2023
Boss. ✊ pic.twitter.com/aCLNeS5XG3— Southampton FC (@SouthamptonFC) February 24, 2023
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