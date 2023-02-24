  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Саутгемптона избавился от приставки и.о
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Саутгемптона избавился от приставки и.о

Англия
(1 голосов)

Испанец убедил руководство клуба своей работой

Тренер Саутгемптона избавился от приставки и.о

Фото: Southamptonfc/ Автор - Matt Watson

Новина українською

Рубен Сельес утвержден в должности главного тренера "Саутгемптона", говорится на официальном сайте английского клуба. Ранее он был исполняющим обязанности.

Соглашение "святых" с 39-летним испанцем рассчитано до конца нынешнего сезона. Для Сельеса это первый полноценный опыт самостоятельной работы на взрослом уровне.

К слову, под его руководством команда минимально обыграла лондонский "Челси" (1:0) в матче 24-го тура АПЛ. Напомним, 12 февраля "Саутгемптон" уволил Натана Джонса, возглавлявшего команду с ноября 2022 года.

"Саутгемптон" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

По теме
yellow-arrow
Ждем Мудрика. Тоттенхэм – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 25-го тура АПЛ
yellow-arrow
Эвертон объявил о продлении контракта с голкипером сборной Англии
yellow-arrow
Не дать клубам присоединится к Суперлиге и проверять владельцев: Английское правительство анонсировало планы на введение независимого регулятора
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: "Саутгемптон"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
southamptonfc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде