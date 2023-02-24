Хорошо ли вы знаете карьеры известных тренеров? Квиз

Сегодня мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеры известных тренеров. Будут дан специалист и четыре команды, это могут быть как клубы, так и сборные. Вам из предложенного следует выбрать вариант, где та или иная футбольная личность не работала главным тренером.