Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорошо ли вы знаете карьеры известных тренеров? Квиз
Делитесь результатами в комментариях
Фото: Football Italia
Сегодня мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеры известных тренеров. Будут дан специалист и четыре команды, это могут быть как клубы, так и сборные. Вам из предложенного следует выбрать вариант, где та или иная футбольная личность не работала главным тренером.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
- Глава Пентагона: США готовят мотобригады ВСУ, у них будет возможность прорвать оборону России
- Зеленский и Залужный обратились к украинцам на годовщину полномасштабного вторжения РФ
- "Я не глупый". Поттер встал на защиту Мудрика и еще 2 новичков Челси
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн