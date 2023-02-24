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Хорошо ли вы знаете карьеры известных тренеров? Квиз

Англия
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Хорошо ли вы знаете карьеры известных тренеров? Квиз

Фото: Football Italia

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеры известных тренеров. Будут дан специалист и четыре команды, это могут быть как клубы, так и сборные. Вам из предложенного следует выбрать вариант, где та или иная футбольная личность не работала главным тренером.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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