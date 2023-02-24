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Грэм Поттер о работе в Челси: Семья страдает, психологически тяжело, мне лично непросто. Всем наплевать

Англия
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При этом менеджер пользуется полной поддержкой руководства

Грэм Поттер о работе в Челси: Семья страдает, психологически тяжело, мне лично непросто. Всем наплевать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Грэм Поттер высказался о своей работе в "Челси" и сложностях, с которыми столкнулся главный тренер. У "синих" нет побед с 15-го января.

В послендний раз клуб побеждал над "Кристал Пэлас" (1:0). Последние 5 встречь "Челси" сыграл трижды вничью и дважды проиграл.

"Критика принимается, учитывая наши результаты. Так должно было произойти, это справедливо. В клубе всегда было позитивное и уважительное отношение.

Это не значит, что здесь легко. Семья страдает, психологически тяжело, мне лично непросто. Всем наплевать, такое положение дел.

Это действительно тяжело. Несколько недель назад я сказал, что это (работа тренером "Челси") самая тяжелая работа в футболе, и на это есть причины. Несколько опытных парней в команде сказали мне, что у них была худшая предсезонка в жизни. Организационно летнее турне прошло не так, как хотелось бы. Я там не был, поэтому не могу сказать точно", – сказал тренер "Челси".

"Синие" идут на 10-м месте в АПЛ. У клуба 31 очко после 23-х туров.

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В статье: Челси (Лондон) Грэм Поттер
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Источник:
bbc.com

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