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Грэм Поттер о работе в Челси: Семья страдает, психологически тяжело, мне лично непросто. Всем наплевать
При этом менеджер пользуется полной поддержкой руководства
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Грэм Поттер высказался о своей работе в "Челси" и сложностях, с которыми столкнулся главный тренер. У "синих" нет побед с 15-го января.
В послендний раз клуб побеждал над "Кристал Пэлас" (1:0). Последние 5 встречь "Челси" сыграл трижды вничью и дважды проиграл.
"Критика принимается, учитывая наши результаты. Так должно было произойти, это справедливо. В клубе всегда было позитивное и уважительное отношение.
Это не значит, что здесь легко. Семья страдает, психологически тяжело, мне лично непросто. Всем наплевать, такое положение дел.
Это действительно тяжело. Несколько недель назад я сказал, что это (работа тренером "Челси") самая тяжелая работа в футболе, и на это есть причины. Несколько опытных парней в команде сказали мне, что у них была худшая предсезонка в жизни. Организационно летнее турне прошло не так, как хотелось бы. Я там не был, поэтому не могу сказать точно", – сказал тренер "Челси".
"Синие" идут на 10-м месте в АПЛ. У клуба 31 очко после 23-х туров.
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