АПЛ. Гол Соломона дарит Фулхэму ничью в матче с Вулверхэмптоном 

Новый тур Премьер-лиги открыл не самый увлекательный матч между “Фулхэмом” и “Вулверхэмптоном”. Команды на двоих создали не так много качественных моментов, поэтому ничья стала закономерным результатом.

“Фулхэм” многое теряет без своего лучшего бомбардира Александара Митровича, для “дачников” сербский форвард – это не только его голы. Травмированного Митрович как может пытается заменить близкий по типажу форвард Карлос Винисиус, но все же разница в классе ощутима. В прошлом туре “Фулхэм” должен был проигрывать на выезде “Брайтону”, но благодаря стечению обстоятельств взял три очка. Победный гол забил Манор Соломон. И сегодня очки команде Марку Силвы принес израильтянин.

Соломон появился на поле только после перерыва. “Фулхэм” провел слабый первый тайм, практически без ударов. “Вулверхэмптон” выглядел более собранным, организованным, и интереснее в атаке.

Гол в ворота Лено получился по-настоящему красивым, в командном плане. Кунья забросил мяч в штрафную, Хименес выиграл воздух, придержал мяч, и дал точный пас под удар Сарабии. Первый гол экс-игрока ПСЖ в английском чемпионате.

A first ???? goal for Pablo.



???? pic.twitter.com/AXKovc7fs5 — Wolves (@Wolves) February 24, 2023

Силва на второй тайм выпустил Соломона и Лукича, и у “дачников” появились моменты. “Вулверхэмптон” старался сбить темп игры фолами и падениями. В одном из подобных эпизодов долго лежал на газоне Кунья. В результате бразилец не смог продолжить игру.

И “Фулхэм” в итоге забил. Робинсон поборолся за мяч на фланге, и оставил его Соломону, экс-вингер “Шахтера” немного сместился в центр и красивой пробил в дальний угол. Третий гол Соломона в третьем подряд матче.

Великолепный мяч израильтянина не добавил искры игре. Незаметную игру провел Виллиан, а “Вулверхэмптон” в конце матча явно подустал. На 90+5 минуте хозяева едва не забили победный гол, но Винисиус с близкой дистанции пробил прямо в руки Жозе Са.

“Фулхэм” остается на шестом месте, “Вулвз” на четыре очка оторвались от зоны вылета, но сыграли на матч больше конкурентов.

Чемпионат Англии, 25-й тур. Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” – “Вулверхэмптон” 1:1

Голы: Солосон 64 – Сарабия 23

“Фулхэм”: Лено – Тете, Диоп, Рим, Робинсон – Харрисон Рид (Лукич 46), Палинья – Декордова-Рид (Соломон 46), Перейра, Виллиан (Уилсон 83) – Винисиус

“Вулверхэмптон”: Са – Буэно, Килмен, Доусон, Семеду – Нуньеш (Поденсе 76), Лемина, Невеш, Сарабия (Моутинью 76) – Кунья (Траоре 61), Хименес (Коста 84)

Предупреждения: Палинья 18, Перейра 72