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Владельцы Челси могут купить французский Страсбур
Хотят отдавать игроков в аренду
Фото з відкритих джерел
Тодд Боэли и его партнеры по "Челси" рассматривают возможность покупки "Страсбура". Марк Келлер, который владеет французским клубом, обсудил с боссами "аристократов" потенциальную сделку, сообщает L`Equipe.
Америкаснкие владельцы "Челси" "очень заинтересованы" в сделке и рассматривают покупку 100% акций клуба. Они хотят помочь поекту развиваться, в том числе, благодаря арендам своих футболистов во Францию.
"Страсбур" занимает в Лиге 1 16-е место после 24-х туров, набрав 21 очко.
Напомним, что новые владельцы "Челси" вложили в клуб за два трансферных окна более 600 миллионов евро, продав при этом игроков всего на 67 миллионов.
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