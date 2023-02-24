Владельцы Челси могут купить французский Страсбур

Тодд Боэли и его партнеры по "Челси" рассматривают возможность покупки "Страсбура". Марк Келлер, который владеет французским клубом, обсудил с боссами "аристократов" потенциальную сделку, сообщает L`Equipe.

Америкаснкие владельцы "Челси" "очень заинтересованы" в сделке и рассматривают покупку 100% акций клуба. Они хотят помочь поекту развиваться, в том числе, благодаря арендам своих футболистов во Францию.

"Страсбур" занимает в Лиге 1 16-е место после 24-х туров, набрав 21 очко.

Напомним, что новые владельцы "Челси" вложили в клуб за два трансферных окна более 600 миллионов евро, продав при этом игроков всего на 67 миллионов.