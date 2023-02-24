Челси опубликовал очередное видео феерии Мудрика на тренировке – Видео

Михаил Мудрик на тренировке был на кураже. "Челси" опубликовал видео как украинец обыгрывал в 1 в 1, забивал и пасовал.

"На лыжах", – подписали публикацию в Инстаграм "Челси".

Мудрик действительно обыгырвал оппонентов как на лыжах. Осталось перенести такой же задор на футбольное поле в АПЛ.

За 5 матчей в составе "Челси" Михаил не отличился результативными действиям. В последнем поединке, против "Саутгемптона", он провел на поле 27 минут.

В следующем поединке "синие" сыграют против "Тоттенхэма" 26-го февраля. "Челси" не может победить уже 5 матчей подряд, последние 3 очка были против "Кристал Пэлас" – 15-го января.