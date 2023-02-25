Рашфорд может не сыграть в финале Кубка лиги против Ньюкасла из-за травмы

Главный наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал, что не уверен в готовности Маркуса Рашфорда сыграть в финале Кубка лиги:

“Я не знаю, сыграет ли Маркус. Мы должны провести медицинское обследование тех игроков, у которых есть повреждения. Мы провели некоторые после игры против “Барселоны”, но в большинстве случаев вы не можете сразу увидеть проблему. Вам нужно ждать 100-процентного медицинского диагноза”, - сказал тен Хаг.

Отметим, что Рашфорд заблаговременно покинул поле в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против “Барселоны”. Англичанина на 88-й минуте заменил Скотт Мактоминей.

В этом сезоне Маркус имел всего один период в лазарете. В сентябре он пропустил около двух недель из-за травмы мышцы – тогда "манкунианцы" три матча играли без него. Однако все равно он смог отличиться 24 голами и девятью ассистами в 37 поединках текущего сезона во всех турнирах.

Следующий поединок в МЮ запланирован на воскресенье, 26 февраля. Подопечные тен Хага сыграют в финале Кубка английской лиги против "Ньюкасла". Отметим, что у "сорок" есть тоже очень важная потеря: не смогут сыграть сразу два первых голкипера команды.