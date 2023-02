Уле – король замен. К юбилею Сульшера

26 февраля празднует свой полувековой юбилей легендарный норвежский нападающий Уле Гуннар Сульшер, один из главных супер-запасных в истории мирового футбола. Он прославился своим поразительным умением выходить на замены и в самый короткий отрезок времени решать исход встречи в пользу своей команды. За последние четверть века трудно вспомнить более удачливого "джокера", чем этот всегда моложаво выглядевший скандинав, львиную часть карьеры посвятивший "Манчестер Юнайтед".

Сульшер родился в маленьком портовом городке Кристиансунн в семье Ойвинда Сульшера – многократного чемпиона Норвегии по греко-римской борьбе. А потому в детстве Уле посещал сразу две секции – борцовскую и футбольную. В итоге парень все же выбрал футбол, но занятия борьбой закалили его характер, сделав из него "бойца", что потом неоднократно поможет ему в его дальнейшей карьере.

первые шаги в профессиональном футболе Сульшер-младший делал в местном "Клаусененгене", выступавшем в третьем по силе дивизионе Норвегии. За неполных четыре сезона Уле выдал невероятную статистику – 115 голов в 109 матчах, что сделало его главной звездой коллектива. Разумеется, что пройти мимо такого таланта было просто невозможно, и зимой 1995-го форвард-вундеркинд получил приглашение из соседнего Молде, где базировался одноименный представитель норвежской "вышки". Там Уле продолжил удивлять результативностью, будто и не заметив повышения в классе. 31 гол в 42 матчах, и как награда – долгосрочный контракт с "Манчестер Юнайтед", в котором Сульшер провел 11 сезонов, вплоть до завершения игровой карьеры.

Летом 1996-го "МЮ" искал забивного форварда. Алекс Фергюсон очень хотел заполучить Алана Ширера из "Блэкберна", но будущий главный бомбардир английского футбола выбрал родной "Ньюкасл". И тогда взгляд тренера "красных дьяволов" пал на молодого норвежца, за которого "Молде" выплатили 1,5 млн. фунтов отступных. Фанаты манкунианцев не слишком радужно восприняли покупку никому неизвестного нападающего, они ждали более звездного бомбардира. Но уже после дебютного матча на "Олд Траффорд" Уле заставил болельщиков клуба пересмотреть отношение к себе. В середине второго тайма Фергюсон выпустил новичка спасать "красных", которые проигрывали "Блэкберну" 1:2, и всего через 6 минут Сульшер сравнял счет. По иронии судьбы, свой последний гол в карьере, 31 марта 2007-го, норвежец забил также в ворота "Роверс", и тоже спустя 6 минут после выхода на замену.

А тогда, в 1996-м, Уле отбивал вложенное в него ударными темпами. Впервые выйдя в стартовом составе, он открыл счет во встрече с "Ноттингемом". А спустя две недели отметился уже дублем, выбрав в качестве жертвы "Тоттенхэм". Вскоре вся Англия знала, что в "МЮ" появился "Убийца с лицом младенца", как прозвали норвежца за почти детскую внешность и хладнокровие при завершении атак. Сам Сульшер как-то признался: "Я ничего не имел против такого прозвища, это было мило. Я знал, что очень молодо выгляжу, когда переходил в Премьер-лигу, но в матчах я мог вести себя очень жестко: если надо было заехать кому-нибудь по ноге в подкате, я никого не жалел".

За свою карьеру в "МЮ" норвежец пережил многих конкурентов по амплуа: Тедди Шерингема, Энди Коула, Дуайта Йорка, Рууда ван Нистелроя. Фергюсон предпочитал их норвежцу, но при этом сэр Алекс всегда ценил Уле и в полной мере использовал его удивительный дар супер-запасного. Начиная матч в резерве, тот очень внимательно наблюдал за происходящим на поле, успевая изучить соперника и почувствовать игру. А потом выходил и делал свое дело. "Когда Уле выходил на замену, это нельзя было ни с чем спутать. Он был большим знатоком футбола и следил на скамейке, как именно он может ужалить соперника. Он выискивал слабые места, чтобы ими воспользоваться", – вспоминал бывший одноклубник Сульшера по "МЮ" Энди Коул.

2 февраля 1999 года в выездном матче с "Ноттингемом" Уле Гуннар установил уникальное достижение – выйдя на замену в середине второго тайма, он забил четыре (!) гола в течение 12 минут. До сих пор тот покер норвежца является рекордом АПЛ, как самое результативное действие игрока, начинавшего матч не в стартовом составе. Самая же главная замена в жизни Сульшера состоялась 4 месяца спустя, на 81-й минуте финала Лиги чемпионов-1998/99 против "Баварии" на "Камп Ноу". Когда "Убийца с лицом младенца" появился на поле вместо Коула, немцы вели 1:0, крепко держали нити игры в своих руках и казалось уже не упустят победу. Что было дальше – помнят все, кто мало-мальски интересуется футболом: два гола "красных дьяволов" (оба после угловых Бекхэма) в компенсированное время и ставшая крылатой фраза комментатора Владимира Маслаченко "Пижоны лежат, а великие торжествуют". Воткнув победный мяч в сетку ворот Оливера Кана на 90+3-й минуте, Сульшер больше ничего в своей карьере мог бы уже и не делать – тот гол автоматически ввел норвежца в пантеон богов "Олд Траффорда".

