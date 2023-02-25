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Клопп: Мы нуждаемся в переменах, и этим летом мы точно должны что-то сделать

Англия
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Немец не собирается покидать "Энфилд"

Клопп: Мы нуждаемся в переменах, и этим летом мы точно должны что-то сделать

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил текущее состояние команды, учитывая кадры "мерсисайдцев":

“Мне нравится наш состав и я считаю, что мы не можем судить о нём, не учитывая всех обстоятельств.

Если бы прошлый сезон не был таким длинным, если бы последние сезоны не были такими успешными, изменений было бы больше, это логично. В прошлом году мы провели очень успешный сезон, после которого был очень короткий летний перерыв, не подходящий для большой перестройки. За это время мы бы просто не успели привлечь столько игроков.

Сразу было ясно, что после длительного успешного отрезка будут некоторые трудности, и не только в одном направлении. Я знал, что такое может случиться, что этот год будет немного неровным по разным причинам, в дополнение к промежуточному чемпионату мира.

Нашей главной проблемой стали травмы. Когда вам не удаётся набрать обороты по ходу сезона, вы всегда с чем-то сталкиваетесь, в том числе с игроками, возвращающимися после травм. Прямо сейчас у нас Вирджил ван Дейк возвращается после продолжительной травмы, и люди преждевременно начинают судить о его форме, что действительно забавно. У многих игроков похожие проблемы, и в этом всё дело

Любая команда в мире может быть улучшена, и наша, конечно, тоже. Мы знаем, что нуждаемся в переменах, и этим летом мы точно должны что-то предпринять”, - сказал Клопп.

Отметим, что "Ливерпуль" идет на восьмом месте в АПЛ, уступая зоне Лиги чемпионов шестью очками. Кроме этого "мерсисайдцы" выбыли из Кубка Англии и Кубка лиги, а также уступили 2:5 в первом матче 1/8 финала ЛЧ против "Реала".

Также напомним, что Юрген Клопп работает тренером "Ливерпуля" с октября 2015 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Источник:
SkySports

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