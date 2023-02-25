Арсенал собирается продлить контракт с лидером команды

Полузащитник "Арсенала" Букайо Сака продлит контракт с командой до 2027 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Зарплата англичанина по условиям нового соглашения пока не сообщается. Известно лишь то, что срок контракта будет рассчитан на 4 года.

21-летний Сака является воспитанником "Арсенала". В составе лондонской команды английский нападающий стал обладателем Кубка Англии в 2020 году и выиграл Суперкубок страны в 2021-м. Всего за "канониров" Сака сыграл 162 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 забитыми мячами и 37 результативными передачами.