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Арсенал собирается продлить контракт с лидером команды
Игрок не будет уходить в другой клуб
Фото: Arsenal
Полузащитник "Арсенала" Букайо Сака продлит контракт с командой до 2027 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Зарплата англичанина по условиям нового соглашения пока не сообщается. Известно лишь то, что срок контракта будет рассчитан на 4 года.
21-летний Сака является воспитанником "Арсенала". В составе лондонской команды английский нападающий стал обладателем Кубка Англии в 2020 году и выиграл Суперкубок страны в 2021-м. Всего за "канониров" Сака сыграл 162 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 забитыми мячами и 37 результативными передачами.
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