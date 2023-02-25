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АПЛ. Эвертон вернулся в зону вылета после поражения Вилле, эффект нового тренера в Лидсе, триумф Мойеса

Англия
(1 голосов)

Важные матчи в борьбе за выживание

АПЛ. Эвертон вернулся в зону вылета после поражения Вилле, эффект нового тренера в Лидсе, триумф Мойеса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 25-й тур

Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Астон Вилла” 0:2

Голы: Уоткинс 63 (пен.), Буэндиа 81

“Эвертон”: Пикфорд – Коулмен, Коуди, Тарковски, Миколенко – Ивоби (Грэй 70), Дукуре, Гейе, Онана (Дэвис 83), Макнил – Мопе (Симмс 76)

“Астон Вилла”: Мартинес – Динь (Морено 61), Мингз, Конса, Кэш – Рэмзи, Камара, Луис, Макгинн – Уоткинс, Бэйли (Буэндиа 61)

Предупреждения: Онана 2, Дукуре 75 – Мартинес 78

Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Саутгемптон” 1:0

Гол: Фирпо 77

“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Кох, Вебер, Фирпо – Маккенни, Адамс – Харрисон, Ааронсон (Рюттер 75), Ньонто (Саммервилл 60) – Бамфорд (Рока 86)

“Саутгемптон”: Базуну – Перро (Уокерр-Питерс 71), Белла-Котчап, Беднарек, Мэйтленд-Найлз – Эльюнусси (Адам Армстронг 82), Лавиа, Уорд-Прауз, Стюарт Армстронг (Уолкотт 63) – Онуачу (Мара 63), Сулемана (Диалло 63)

Предупреждения: Бамфорл 83 – Стюарт Армстронг 58, Лавиа 85, Белла-Котчап 90+4

Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Ноттингем Форест” 4:0

Голы: Ингз 70, Ингз 73, Райс 78, Антонио 85

“Вест Хэм”: Фабианский (Ареоля 69) – Цоуфал (Крессуэлл 46), Огбонна, Агер, Джонсон – Соучек, Райс, Пакета (Лансини 83) – Боуэн, Ингз (Антонио 83), Бенрахма (Форнальс 83)

“Ноттингем Форест”: Навас – Лоди (Тоффоло 77), Фелипе, Уоррелл, Уильямс – Колбек, Шелви (Айю 67), Фройлер – Гиббз-Уайт, Джонсон (Сарридж 86) – Вуд (Лингард 77)

Предупреждения:

Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Арсенал” 0:1

Гол: Мартинелли 46

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Английская Премьер-лига Ноттингем Форест Эвертон (Ливерпуль) АПЛ "Саутгемптон" Лидс Юнайтед Шон Дайч Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Виталий Миколенко
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