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АПЛ. Эвертон вернулся в зону вылета после поражения Вилле, эффект нового тренера в Лидсе, триумф Мойеса
Важные матчи в борьбе за выживание
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 25-й тур
Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” – “Астон Вилла” 0:2
Голы: Уоткинс 63 (пен.), Буэндиа 81
“Эвертон”: Пикфорд – Коулмен, Коуди, Тарковски, Миколенко – Ивоби (Грэй 70), Дукуре, Гейе, Онана (Дэвис 83), Макнил – Мопе (Симмс 76)
“Астон Вилла”: Мартинес – Динь (Морено 61), Мингз, Конса, Кэш – Рэмзи, Камара, Луис, Макгинн – Уоткинс, Бэйли (Буэндиа 61)
Предупреждения: Онана 2, Дукуре 75 – Мартинес 78
Лидс, “Элланд Роуд”
“Лидс” – “Саутгемптон” 1:0
Гол: Фирпо 77
“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Кох, Вебер, Фирпо – Маккенни, Адамс – Харрисон, Ааронсон (Рюттер 75), Ньонто (Саммервилл 60) – Бамфорд (Рока 86)
“Саутгемптон”: Базуну – Перро (Уокерр-Питерс 71), Белла-Котчап, Беднарек, Мэйтленд-Найлз – Эльюнусси (Адам Армстронг 82), Лавиа, Уорд-Прауз, Стюарт Армстронг (Уолкотт 63) – Онуачу (Мара 63), Сулемана (Диалло 63)
Предупреждения: Бамфорл 83 – Стюарт Армстронг 58, Лавиа 85, Белла-Котчап 90+4
Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” – “Ноттингем Форест” 4:0
Голы: Ингз 70, Ингз 73, Райс 78, Антонио 85
“Вест Хэм”: Фабианский (Ареоля 69) – Цоуфал (Крессуэлл 46), Огбонна, Агер, Джонсон – Соучек, Райс, Пакета (Лансини 83) – Боуэн, Ингз (Антонио 83), Бенрахма (Форнальс 83)
“Ноттингем Форест”: Навас – Лоди (Тоффоло 77), Фелипе, Уоррелл, Уильямс – Колбек, Шелви (Айю 67), Фройлер – Гиббз-Уайт, Джонсон (Сарридж 86) – Вуд (Лингард 77)
Предупреждения:
Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” – “Арсенал” 0:1
Гол: Мартинелли 46
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