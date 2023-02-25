Бруну Фернандеш: Все игроки МЮ следуют идеям, которые привнес тен Хаг

Атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился мыслями насчет работы Эрика тен Хага на посту главного тренера "красных дьяволов".

"Тен Хаг привнес свои идеи, дисциплину во время тренировок и во время игр. Я думаю, что самое важное изменение - это результаты. Наша уверенность в себе сейчас намного выше. Мы считаем, что сейчас мы проходим через правильный процесс. Все игроки следуют идеям, которые привнес в команду тренер.

Коуч требует от нас многого. Так как он знает, на что мы способны, и поэтому требует. Думаю, все поняли, что надо быть на его стороне. Все должны следовать его правилам. Если этого не делать, это не принесет для вас ничего хорошо. Это все поняли это прямо с предсезонки. Тен Хаг был действительно сильным в своих словах", - рассказал португальский хавбек.