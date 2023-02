АПЛ. Кристал Пэлас и Ливерпуль на голы не наиграли

Английская Премьер-лига, 25-й тур

"Селхерст Парк" (Лондон)

Главный арбитр: Дэнни Ингленд

Матч против "Реала" утомил игроков "Ливерпуля". Сегодня они были менее активны в атаке, чем обычно, да и “Кристал Пэлас” практически не давал создать что-то существенное. Лондонцы план на игру выполнили, цели достигли, а вот по поводу гостей такого сказать нельзя.

Центр поля "мерсисайдцев" сегодня был... сегодня просто был. Милнер и Хендерсон не слишком креативные игроки – в дуэте тем более, а Кейта потерялся на поле. Единственный момент в первом тайме гости создали из стандарта: после подачи мяч долетел к Жоте, который головой с острого угла попал в штангу. Тяжелая была позиция – скорее для сброса в центр.

У хозяев заострять у ворот гостей удавалось лучше. Помощник у них был неплохой – защита "Ливерпуля". На 12-й минуте Матип с Трентом начудили у своих ворот и отдали мяч Матете. Благодаря этому нападающий вышел один на один с голкипером, но Алиссон подстраховал своих партнеров. К концу тайма снова Александр-Арнольд провалился на фланге, Шлупп его обыграл и отдал на того же Матету, которому, казалось, было легче не попасть по воротам, чем попасть – он и поцелил в перекладину.

JP rattles the crossbar, after great work from Schluppy ????



???? 0-0 ⚪️#CPFC | #CRYLIV pic.twitter.com/7HdNetykAb