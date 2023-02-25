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АПЛ. Кристал Пэлас и Ливерпуль на голы не наиграли
Команды так и не смогли забить за 90 минут
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 25-й тур
"Селхерст Парк" (Лондон)
Главный арбитр: Дэнни Ингленд
Матч против "Реала" утомил игроков "Ливерпуля". Сегодня они были менее активны в атаке, чем обычно, да и “Кристал Пэлас” практически не давал создать что-то существенное. Лондонцы план на игру выполнили, цели достигли, а вот по поводу гостей такого сказать нельзя.
Центр поля "мерсисайдцев" сегодня был... сегодня просто был. Милнер и Хендерсон не слишком креативные игроки – в дуэте тем более, а Кейта потерялся на поле. Единственный момент в первом тайме гости создали из стандарта: после подачи мяч долетел к Жоте, который головой с острого угла попал в штангу. Тяжелая была позиция – скорее для сброса в центр.
У хозяев заострять у ворот гостей удавалось лучше. Помощник у них был неплохой – защита "Ливерпуля". На 12-й минуте Матип с Трентом начудили у своих ворот и отдали мяч Матете. Благодаря этому нападающий вышел один на один с голкипером, но Алиссон подстраховал своих партнеров. К концу тайма снова Александр-Арнольд провалился на фланге, Шлупп его обыграл и отдал на того же Матету, которому, казалось, было легче не попасть по воротам, чем попасть – он и поцелил в перекладину.
JP rattles the crossbar, after great work from Schluppy ????— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 25, 2023
???? 0-0 ⚪️#CPFC | #CRYLIV pic.twitter.com/7HdNetykAb
На старте второго тайма Кейта впервые по-настоящему заявил о себе в этом матче: его сменил Эллиот. Вряд ли именно он сразу вселил в свою команду уверенность, но уже на 47-й минуте Салах мог с подбора расстреливать ворота, однако попал в ту же перекладину. Хотя бы здесь счёт 1:1.
После перерыва "Кристал Пэлас" подсел и больше оборонялся. “Ливерпуль” пытался вырвать победу и даже несколько моментов создал. В одном из них коварный удар Трента перевел над поперечиной Гуайта, а во втором – под занавес матча – Гакпо перекинул и голкипера и ворота.
Упустили шанс "мерсисайдцы" приблизиться к "Фулхэму", сыгравшему вничью с "Вулверхэмптоном". Впереди у "Ливерпуля" как раз матч против "вулвз", и это будет достаточно тяжелое испытание для команды Клоппа, которая сегодня вообще не сверкала. "Кристал Пэлас" же зарабатывает очень тяжелое и важное очко – этот результат именно в пользу подопечных Виейры.
"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" 0:0
Кристал Пэлас: Гуайта – Клайн, Андерсен, Гуэхи, Митчелл – Дукуре, Локонга – Олисе, Аю, Шлупп (Эзе 71) – Матета (Эдуар 71)
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд (Фабинью 71), Матип, ван Дейк, Робертсон – Кейта (Эллиот 46), Хендерсон, Милнер – Салах, Гакпо (Байчетич 85), Жота (Фирмино 72)
Предупреждения: Клайн 26 – Кейта 23, Хендерсон 68, Фабинью 77, Матип 82, Робертсон 90+3
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