АПЛ. Кристал Пэлас и Ливерпуль на голы не наиграли

Английская Премьер-лига, 25-й тур

"Селхерст Парк" (Лондон)

Главный арбитр: Дэнни Ингленд

Матч против "Реала" утомил игроков "Ливерпуля". Сегодня они были менее активны в атаке, чем обычно, да и “Кристал Пэлас” практически не давал создать что-то существенное. Лондонцы план на игру выполнили, цели достигли, а вот по поводу гостей такого сказать нельзя.

Центр поля "мерсисайдцев" сегодня был... сегодня просто был. Милнер и Хендерсон не слишком креативные игроки – в дуэте тем более, а Кейта потерялся на поле. Единственный момент в первом тайме гости создали из стандарта: после подачи мяч долетел к Жоте, который головой с острого угла попал в штангу. Тяжелая была позиция – скорее для сброса в центр.

У хозяев заострять у ворот гостей удавалось лучше. Помощник у них был неплохой – защита "Ливерпуля". На 12-й минуте Матип с Трентом начудили у своих ворот и отдали мяч Матете. Благодаря этому нападающий вышел один на один с голкипером, но Алиссон подстраховал своих партнеров. К концу тайма снова Александр-Арнольд провалился на фланге, Шлупп его обыграл и отдал на того же Матету, которому, казалось, было легче не попасть по воротам, чем попасть – он и поцелил в перекладину.

На старте второго тайма Кейта впервые по-настоящему заявил о себе в этом матче: его сменил Эллиот. Вряд ли именно он сразу вселил в свою команду уверенность, но уже на 47-й минуте Салах мог с подбора расстреливать ворота, однако попал в ту же перекладину. Хотя бы здесь счёт 1:1.

После перерыва "Кристал Пэлас" подсел и больше оборонялся. “Ливерпуль” пытался вырвать победу и даже несколько моментов создал. В одном из них коварный удар Трента перевел над поперечиной Гуайта, а во втором – под занавес матча – Гакпо перекинул и голкипера и ворота.

Упустили шанс "мерсисайдцы" приблизиться к "Фулхэму", сыгравшему вничью с "Вулверхэмптоном". Впереди у "Ливерпуля" как раз матч против "вулвз", и это будет достаточно тяжелое испытание для команды Клоппа, которая сегодня вообще не сверкала. "Кристал Пэлас" же зарабатывает очень тяжелое и важное очко – этот результат именно в пользу подопечных Виейры.

"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" 0:0

Кристал Пэлас: Гуайта – Клайн, Андерсен, Гуэхи, Митчелл – Дукуре, Локонга – Олисе, Аю, Шлупп (Эзе 71) – Матета (Эдуар 71)

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд (Фабинью 71), Матип, ван Дейк, Робертсон – Кейта (Эллиот 46), Хендерсон, Милнер – Салах, Гакпо (Байчетич 85), Жота (Фирмино 72)

Предупреждения: Клайн 26 – Кейта 23, Хендерсон 68, Фабинью 77, Матип 82, Робертсон 90+3