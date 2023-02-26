  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Капитанская Зинченко на фарт. Лестер – Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитанская Зинченко на фарт. Лестер – Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Канониры не отпускают лидерскую позицию

Капитанская Зинченко на фарт. Лестер – Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 25-го тура АПЛ, в котором “Лестер” на своем поле противостоял “Арсеналу”. "Лыса" за весь поединок так ничего существенного и не создали, а "канониры" уже на 26-й минуте открыли счет. Троссард попал в девятку, однако после просмотра VAR гол был отменен. Уже во втором тайме бельгиец отдал результативную передачу на Мартинелле, который ценой повреждения забил единственный легитимный гол в этом матче.

Читайте такжеЗинченко выведет Арсенал на игру против Лестера в качестве капитана

Лестер – Арсенал 0:1

Гол: Габриэл Мартинелли 46

По теме
yellow-arrow
Борнмут - Манчестер Сити 1:4. Видео голов и обзор поединка
yellow-arrow
Впереди только легенды. Мойес вошел в тройку тренеров АПЛ по количеству побед
yellow-arrow
Тоттенхэм - Челси: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Лестер Сити Габриель Мартинелли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде