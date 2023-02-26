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Капитанская Зинченко на фарт. Лестер – Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча
Канониры не отпускают лидерскую позицию
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 25-го тура АПЛ, в котором “Лестер” на своем поле противостоял “Арсеналу”. "Лыса" за весь поединок так ничего существенного и не создали, а "канониры" уже на 26-й минуте открыли счет. Троссард попал в девятку, однако после просмотра VAR гол был отменен. Уже во втором тайме бельгиец отдал результативную передачу на Мартинелле, который ценой повреждения забил единственный легитимный гол в этом матче.
Гол: Габриэл Мартинелли 46
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