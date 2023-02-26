Капитанская Зинченко на фарт. Лестер – Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 25-го тура АПЛ, в котором “Лестер” на своем поле противостоял “Арсеналу”. "Лыса" за весь поединок так ничего существенного и не создали, а "канониры" уже на 26-й минуте открыли счет. Троссард попал в девятку, однако после просмотра VAR гол был отменен. Уже во втором тайме бельгиец отдал результативную передачу на Мартинелле, который ценой повреждения забил единственный легитимный гол в этом матче.

Читайте также Зинченко выведет Арсенал на игру против Лестера в качестве капитана

Лестер – Арсенал 0:1

Гол: Габриэл Мартинелли 46