Тоттенхэм - Челси: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Сегодня, 26 февраля, в Лондоне пройдет центральный матч 25-го тура АПЛ 2022/23. В нем сойдутся две столичные команды - "Тоттенхэм" на своем поле будет принимать "Челси". Очень надеемся, что наш Михаил Мудрик хорошо проявит себя в этом поединке и наконец-то отличится результативным действием в новом клубе.

Перед этим лондонским дерби мы предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды игроков. В тесте 20 футболистов на прохождение квиза у вас будет четыре минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.