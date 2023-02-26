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Тоттенхэм - Челси: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Англия
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Столичному дерби посвящается

Тоттенхэм - Челси: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Пол Гаскойн, фото - Getty Images

Новина українською

Сегодня, 26 февраля, в Лондоне пройдет центральный матч 25-го тура АПЛ 2022/23. В нем сойдутся две столичные команды - "Тоттенхэм" на своем поле будет принимать "Челси". Очень надеемся, что наш Михаил Мудрик хорошо проявит себя в этом поединке и наконец-то отличится результативным действием в новом клубе.

Перед этим лондонским дерби мы предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды игроков. В тесте 20 футболистов на прохождение квиза у вас будет четыре минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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