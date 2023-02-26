Борнмут - Манчестер Сити 1:4. Видео голов и обзор поединка

Во вчерашнем поединке "Манчестер Сити" приехал в гости к "Борнмуту" и выдал очень результативный поединок. Команда Гвардиолы смогла забить четыре гола, три из которых в первом тайме, но и пропустила один мяч в концовке.

Чемпионат Англии, 25-й тур. Борнмут, “Виталити Стэдиум”

“Борнмут” – “Манчестер Сити” 1:4

Голы: Лерма 83 – Альварес 15, Холанд 29, Фоден 45, Мифем 51 (авт.)