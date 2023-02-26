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Борнмут - Манчестер Сити 1:4. Видео голов и обзор поединка
Команда Гвардиолы разобрала соперника на атомы
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке "Манчестер Сити" приехал в гости к "Борнмуту" и выдал очень результативный поединок. Команда Гвардиолы смогла забить четыре гола, три из которых в первом тайме, но и пропустила один мяч в концовке.
Чемпионат Англии, 25-й тур. Борнмут, “Виталити Стэдиум”
“Борнмут” – “Манчестер Сити” 1:4
Голы: Лерма 83 – Альварес 15, Холанд 29, Фоден 45, Мифем 51 (авт.)
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