Впереди только легенды. Мойес вошел в тройку тренеров АПЛ по количеству побед

Во вчерашнем матче 25-го тура АПЛ "Вест Хэм" разгромил "Ноттингем Форест" со счетом 4:0. Для "молотобойцев" эта победа стала не только первой в сезоне с разницей в четыре мяча, но и определяющей для наставника команды Дэвида Мойеса.

59-летний шотландец одержал 250 победу в АПЛ. Он поднялся на третье место в рейтинге среди тренеров по этому показателю. Впереди только Арсен Венгер (476) и Алекс Фергюсон (528).

Больше всего Мойес провел времени во главе "Эвертона" – 11 лет. Из 427 матчей с “ирисками” в АПЛ, команда шотландца победила 173 раза. Кроме этого 54 победы наставник добыл с "Вест Хэмом", 17 в составе "Манчестер Юнайтед", а шесть из "Сандерлендом".

Дебютный свой матч в Английской Премьер-лиге во главе команды Мойес провел 16 марта 2002 против "Фулхэма". Тогда "Эвертон" победил со счетом 2:1.

Отметим, что ранее появилась информация о возможном увольнении шотландца боссами "Вест Хэма" в случае неудачи против "Ноттингема". Следующий матч "молотобойцы" проведут 1 марта с "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии на "Олд Траффорд".

Контракт Мойеса с лондонцами действует до лета 2024 года.