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Лисандро Мартинес: Иногда я хочу убивать, но нужно себя контролировать

Англия
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Полузащитник имеет сложный характер

Лисандро Мартинес: Иногда я хочу убивать, но нужно себя контролировать

Фото: twitter.com/ManUtd

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Аргентинский защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес рассказал о своём прошлом и непростом характере:

"Мы вовлечены в игру. Я думаю, это наша культура из Аргентины, аргентинские игроки всегда такие. Футбол для нас — это всё, поэтому мы всегда отдаёмся полностью. В детстве, я помню, когда был совсем маленьким, где-то в четыре или пять лет, я начинал драться и плакал, когда проигрывал, так что это что-то у нас в крови, у нас в сердце, это наша культура.

Я всегда голоден и хочу выиграть всё возможное, понимаете? Конечно, я очень счастлив, что выиграл чемпионат мира, но сейчас все внимание сосредоточено на "Манчестер Юнайтед", моем клубе. Приём от моих товарищей по команде после чемпионата мира был потрясающим. Я чувствую от них много любви, и это очень важно. Я чувствую себя очень хорошо, и теперь мы должны смотреть вперёд.

Я могу контролировать эмоции, иначе меня будут удалять в каждой игре. Нужно быть умным. Да, это тяжело. Это действительно тяжело. Иногда я хочу убивать, но нужно себя контролировать", - сказал Лисандро.

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В статье: Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес
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Источник:
Manchester Evening News

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Комментарии (1)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
26.02.2023 в 12:42
Емм.. Кого він хоче вбивати? І головне за що? Ці аргентинці якісь реально ненормальні
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