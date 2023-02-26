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Обстрелянный каркас ворот. Кристал Пэлас – Ливерпуль 0:0. Обзор матча
В обеих команд были шансы на победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 25-го тура АПЛ, в котором “Кристал Пэлас” сыграл против “Ливерпуля”. В первом тайме преимущество в моментах было на стороне "стекольщиков", и они чуть не довели ее до забитого гола: Матета попал в перекладину. На старте второго тайма Салах тоже ответил своим ударом в каркас ворот. Также и благодаря голкиперам голов команды так и не забили.
Английская Премьер-лига, 25-й тур
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