Обстрелянный каркас ворот. Кристал Пэлас – Ливерпуль 0:0. Обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 25-го тура АПЛ, в котором “Кристал Пэлас” сыграл против “Ливерпуля”. В первом тайме преимущество в моментах было на стороне "стекольщиков", и они чуть не довели ее до забитого гола: Матета попал в перекладину. На старте второго тайма Салах тоже ответил своим ударом в каркас ворот. Также и благодаря голкиперам голов команды так и не забили.

Английская Премьер-лига, 25-й тур

"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" 0:0