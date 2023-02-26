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Обстрелянный каркас ворот. Кристал Пэлас – Ливерпуль 0:0. Обзор матча

Англия
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В обеих команд были шансы на победу

Обстрелянный каркас ворот. Кристал Пэлас – Ливерпуль 0:0. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 25-го тура АПЛ, в котором “Кристал Пэлас” сыграл против “Ливерпуля”. В первом тайме преимущество в моментах было на стороне "стекольщиков", и они чуть не довели ее до забитого гола: Матета попал в перекладину. На старте второго тайма Салах тоже ответил своим ударом в каркас ворот. Также и благодаря голкиперам голов команды так и не забили.

Английская Премьер-лига, 25-й тур

"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" 0:0

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В статье: Ливерпуль Кристал Пэлас (Лондон)
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