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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
Ожидаем интригующей битвы
man utd
Сегодня, 26 февраля, пройдет финал Кубка Английской футбольной лиги. На "Уэмбли" сойдутся "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл". "Красные дьяволы" пять раз выигрывали этот турнир, тогда как "сороки" только во второй раз дошли до финала. Первый оказался неудачным: в 1976 году они минимально проиграли "Манчестер Сити" 1:2.
Перед этой битвой мы вам как раз предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В тесте 20 футболистов, на прохождение квиза у вас есть три минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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